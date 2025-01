Angie Costa e Miguel Coimbra acabam de anunciar que vão seguir caminhos diferentes, após quase cinco anos juntos.

"É com o coração cheio de respeito e gratidão pelo que vivemos que queremos partilhar um momento importante das nossas vidas. Depois de uma longa reflexão conjunta, decidimos seguir caminhos diferentes enquanto casal. Esta decisão, apesar de difícil, foi tomada com maturidade e sempre com o bem-estar da nossa família em primeiro lugar", escreveram num comunicado, partilhado nas redes sociais de ambos na manhã deste sábado, 4 de janeiro.

"Sabemos que a nossa relação sempre foi acompanhada por muitos de vocês e, por isso, acreditamos que é importante falar aberta e honestamente ao invés de deixar espaço para especulações ou mal-entendidos", continuam, assegurando os seguidores que a "separação é baseada no respeito mútuo, na amizade e no amor pela família" que construíram juntos.

De recordar que o ex-casal tem dois filhos em comum, a bebé Alice, que nasceu em março de 2024, e o pequeno Martim, de quatro anos.

