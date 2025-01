Zé Lopes aproveitou a emissão desta segunda-feira, 6 de janeiro, do programa 'Bom Dia Alegria', do V+, para manifestar publicamente o seu desagrado com a forma como foi tratada pela comunicação social a separação de Angie Costa e Miguel Coimbra.

O casal confirmou o fim do namoro através das redes sociais, mas a notícia de que já não estavam juntos já estava a circular antes disso.

"O que tenho aqui de dizer, e que é uma pequena crítica que faço a outros programas do mesmo género, com todo o respeito pelos profissionais que fazem programas como o nosso, acho que cada pessoa tem o seu tempo", começou por apontar.

"Tudo bem que podemos ter a necessidade de dar exclusivos e dar novidades, mas acho que o facto de a notícia ser avançada antes de eles comunicarem é um bocadinho infeliz. Eu sei muitas coisas e nunca as conto", rematou.

Apesar de não ter referido nomes, o apresentador estaria, ao que tudo indica, a referir-se a Maya. A apresentadora foi a primeira a avançar com a notícia da separação de Angie Costa e Miguel Coimbra, revelando a informação no programa 'Noite das Estrelas' (da CMTV).