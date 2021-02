Ângelo Rodrigues esteve à conversa com Guilherme Duarte no 'Consultório do DOUTOR G', onde revelou que já "provou o seu sémen".

"Está mais do que provado que é uma coisa altamente nutritiva, há estudos que já avançaram que é benéfico como cremes para a cara... Porque é que os homens não aproveitam o que de melhor têm".

Questão que chegou depois de uma dúvida de uma seguidora em relação aos homens terem "tanto pudor em provar o próprio esperma".

"O sabor não é interessante”, disse ainda o ator. Veja o vídeo completo:

