Como Dânia Neto já tinha explicado aos fãs, os atores da SP Televisão fazem o teste à Covid-19 uma vez por mês por causa da pandemia do novo coronavírus. Esta é uma das medidas adotadas pela produtora para que o trabalho seja feito com a maior segurança e proteção possível.

Ângelo Rodrigues, que neste momento encontra-se a gravar a nova temporada de 'Golpe de Sorte', da SIC, realizou um novo teste, esta quarta-feira, 8 de julho, momento que fez questão de partilhar nas stories da sua página de Instagram.

Como pode ver no vídeo da galeria, o ator ficou com os olhos em lágrimas depois de fazer o teste. No entanto, não deixou de lado o seu bom humor. "Sabem aquela rodela de pickles que comem no McDonald's? Eis a fonte", escreveu.

