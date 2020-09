A conhecida nutricionista Ana Bravo esteve esta sexta-feira à conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para de forma rara abrir o livro da sua vida.

A ex-namorada de José Fidalgo sofreu há 12 anos uma dura perda, que mudou a sua vida para sempre. O irmão de Ana morreu de forma inesperada.

Com uma dor imensa e a família a sofrer, a nutricionista focou-se no trabalho e não se permitiu parar para 'sarar' as feridas. O resultado de anos focada no trabalho e sem nunca se permitir parar não tardou em chegar. Ana sofreu um esgotamento, tal como revela a própria.

Os primeiros sintomas começaram com "dificuldade de concentração e privação do sono". A última gota foram os ataques de pânico. Situações que a levaram a procurar ajuda profissional.

Depois de abrandar o ritmo, foi através da meditação e espiritualidade que Ana Bravo encontrou equilíbrio. 'Nutrição Com Coração' é o mais recente livro da nutricionista, uma obra onde aborda precisamente a influência que a espiritualidade pode ter na nossa saúde, corpo e equilíbrio.

