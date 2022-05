Amanza Smith, de 'Selling Sunset', confirmou à revista People que tem namorado há dois anos, mas prefere não revelar a identidade do mesmo.

A estrela do reality show da Netflix contou que o casal acordou em não tornar o romance público, nomeadamente através das redes sociais.

Amanza foi casada com o jogador de futebol Ralph Brown. Em 2012 divorciaram-se e acordaram em partilhar a guarda dos filhos de igual forma.

Em 2019, o atleta desapareceu, sendo que o seu paradeiro ainda se encontra por apurar, e Smith ficou com a custódia total das crianças.

A estrela do programa da Netflix frisou que o atual companheiro também é pai e tem uma ótima relação com os filhos. "Ele é maravilhoso com tudo, incluindo com os meus filhos".

