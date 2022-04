Amanda Smith surpreendeu os 867 mil seguidores ao revelar que fez uma tatuagem no rosto.

A estrela do reality show da Netflix 'Selling Sunset' tatuou a palavra "invencível" na zona do maxilar. "Apenas podem vê-la quando eu olho para cima. Sou louca mas não totalmente louca", afirmou.

Além desta, fez mais três tatuagens: uma com a palavra "pray" (rezar), outra com "mom" (mamã) e alguns símbolos no interior da orelha.

Veja na galeria.

