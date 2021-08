Rogério Samora continua internado no Hospital Amadora Sintra depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no passado dia 20 de julho, durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC.

Até ao momento, várias figuras públicas deixaram nas redes sociais diversas mensagens de apoio dirigidas ao ator de 62 anos, sendo que uma das mais recentes foi a da amiga Alexandra Lencastre.

"Atores a representar. Bons amigos a partilhar o momento", escreveu na legenda de uma publicação que fez no Instagram.

As mais recentes notícias sobre o estado de saúde do artista davam conta que este se encontrava estável, mas com um prognóstico reservado.

