Rogério Samora continua internado no hospital e com os colegas e amigos a torcerem pelas rápidas melhoras do ator.

Nas redes sociais, têm vindo da ser destacadas algumas carinhosas mensagens dedicadas ao artista, e esta quinta-feira foi Ruy de Carvalho quem voltou a falar de Rogério Samora.

Na sua página de Facebook, foi publicada uma fotografia de Rogério Samora. "Então rapaz? Tens muita gente à tua espera e a até a tua cadelinha Roca", lê-se na legenda da imagem do ator.

Recorde-se que foi há pouco mais de duas semanas que o artista sofreu uma paragem cardiorrespiratória no decorrer das gravações da novela ‘Amor Amor', da SIC.

Leia Também: As mensagens de apoio a Rogério Samora continuam. "Abraço forte, amigo"