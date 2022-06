Hilaria e Alec Baldwin estão a comemorar dez anos de casamento. Uma data especial que a mulher do ator fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Dez anos cheios de tantos bebés, sorrisos, lágrimas, frustrações, descobertas, paixão, medo, alegria... e tudo o que a nossa vida traz", escreveu. "Feliz aniversário, Alec", disse ainda.

De recordar que o casal deu o nó em 2012 e foram pais da pequena Carmen em 2013, a primeira filha em comum. Juntos são ainda pais de Rafael, de sete anos, Leonardo, de cinco, Romeo, de quatro, Eduardo, de um, Lucia, de um, e preparam-se para dar as boas-vindas a mais um bebé, uma menina. O ator é também pai de Ireland, de 26 anos, do casamento anterior com Kim Basinger.

