Hilaria Baldwin viveu um momento de aflição com o filho Eduardo, de um ano, fruto do casamento com Alec Baldwin.

No Instagram, a figura pública contou que levou o menino às urgências de um hospital em Nova Iorque, esta quarta-feira, por causa de uma reação alérgica.

"Tive que lhe dar a EpiPen [uma caneta de emergência de adrenalina]. Foi uma experiência assustadora. Ele agora está bem e em casa, mas partilha isto com vocês para vos lembrar que esta é uma ferramenta que salva vidas e que podem ter em casa", disse.

A mulher de Alec acrescentou que o menino estava tão mal que "acredita que isto pode tê-lo salvo hoje".

De recordar que além do pequeno Eduardo, o casal tem ainda em comum a pequena Carmen, de oito anos, Rafael, de seis, Leonardo, de cinco, Romeo, de quatro, e Maria Lucia, de um. Ambos aguardam a chegada de mais um bebé e o ator é também pai de Ireland Baldwin, de 26 anos, do anterior casamento com Kim Basinger.

