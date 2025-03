O casal gravou um vídeo onde brincam com uma entrevista com o 'Extra' num evento que decorreu no dia 11 de maço, em Nova Iorque.

Alec e Hilaria Baldwin não ficaram indiferentes a piadas sobre uma recente entrevista que deram ao 'Extra' na passadeira vermelha de um evento no Planet Hollywood, em Nova Iorque, no dia 11 de março. Durante a conversa, Hilaria criticou Alec por ter respondido a uma pergunta sobre o seu novo reality show, 'The Baldwins', e a possibilidade de uma segunda temporada. "Acho que vamos ver. Vamos ver como será", comentou Hilaria. "Vai ser ótimo. És uma vencedora", acrescentou Alec à conversa. "Meu Deus! Quando eu falo, tu não falas", respondeu Hilaria ao reagir à intervenção do marido. "Desculpa", reagiu depois o ator antes de olhar para o chão e depois diretamente para a câmara. "Não! Quando eu falo, tu não falas", repetiu Hilaria. Este momento tornou-se viral no TikTok e o casal não deixou passar em branco. O ator e a mulher gravaram um vídeo onde brincam com a própria entrevista. Leia Também: Mulher de Alec Baldwin revela mensagens alarmantes do ator