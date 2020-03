Alec Baldwin só beijou pela primeira vez a mulher, Hilaria Baldwin, seis semanas depois do primeiro encontro. O ator, de 61 anos, casou-se com Hilaria em 2012, mas agora foi revelado que o artista levou algum tempo até dar um beijo à amada, apesar de lhe ter dito sempre que queria "passar o resto da vida ao seu lado".

Foi durante a experiência de Alec como apresentador convidado do programa 'The Ellen Degeneres Show', que foi para o ar esta segunda-feira, que o ator esteve à conversa com a companheira.

A dada altura, Hilaria partilhou a curiosidade com a plateia, levando Alec a explicar-se: "Eu não queria que tu pensasses que eu só queria ter relações sexuais contigo". Perante as palavras do ator, a mulher acrescentou: "E funcionou".

Recorde-se que o casal tem quatro filhos em comum, Carmen, de seis anos, Rafael, de quatro, Leonardo, de três, e Romeo, de um. O ator é ainda pai de Ireland, de 24 anos, fruto do casamento anterior com Kim Basinger.

Leia Também: De coração apertado, Iva Lamarão preocupada com os pais que vivem em Ovar