O príncipe Alberto e a princesa Charlene do Mónaco voltaram a posar juntos este fim de semana. O príncipe, conforme destaca a Vanitatis, inaugurou o novo canal monegasco, a TVMoncaco, tendo contado com a presença da mulher no evento.

"É um grande orgulho, uma grande alegria, mas também uma grande emoção. O lançamento de um canal é sempre um momento muito importante", afirmou Alberto na primeira emissão em direto.

"Felicidades. Desejo-vos o melhor para o futuro", completou.

Para a ocasião, Charlene brilhou com um visual clássico e bastante elegante ao conjugar umas calças pantalonas beges com um top preto de cetim.

Recorde-se que o casal esteve envolvido numa polémica, recentemente, depois de Alexandre Grimaldi, um dos filhos mais velhos do príncipe Alberto, fruto da sua breve relação com Nicole Coste, ter afirmado que não gosta quando dizem que é filho ilegítimo.

De maneira a evitar críticas, Charlene apagou mesmo a sua página de Instagram.

