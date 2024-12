Com o Natal a poucos dias, os príncipes do Mónaco participaram em mais um evento desta época, esta quarta-feira, 18 de dezembro.

Charlene, Alberto e os filhos do casal, Jacques e Gabriella, de dez anos, marcaram presença no Tribunal de Honra do Palácio do Príncipe com o objetivo de distribuir presentes de Natal para as crianças monegascas entre os cinco e os 12 anos.

Este evento já se tornou um hábito para os monarcas e, desta vez, o entusiasmo e a boa disposição de Charlene do Mónaco são notórios.

Veja as imagens na galeria.

