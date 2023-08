Charlene do Mónaco surpreendeu esta quarta-feira ao apagar a sua conta no Instagram.

A mulher do príncipe Alberto era uma das poucas princesas europeias que tinha conta nesta rede social, na qual costumava partilhar algumas fotografias com os filhos, Jacques e Gabriella, nomeadamente em datas importantes, como o aniversário ou a Páscoa.

No entanto, e sem aviso prévio, a princesa decidiu apagar a sua conta. Esta decisão é tomada alguns dias após Alexandre Grimaldi, um dos filhos mais velhos do príncipe Alberto, fruto da sua breve relação com Nicole Coste, ter afirmado que não gosta quando dizem que é filho ilegítimo.

"Não sou ilegítimo, porque quando nasci nenhum dos meus pais era casado e não cometeram adultério. Utilizar essa palavra é um insulto", afirmou Alexandre, tal como já tínhamos noticiado aqui.

