Alberto e Charlene do Mónaco estão a ver novamente os seus nomes envolvidos em polémica, mas desta vez não é sobre o casamento em si nem supostos afastamentos entre ambos.

O soberano monegasco e a mulher estão de férias com os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de oito anos, nas praias de Côte d'Azur e têm estado a bordo de um iate que tem um proprietário bastante controverso.

Trata-se de Bulat Utemuratov, um oligarca multimilionário do Cazaquistão, que desde há alguns anos tem mantido uma estreita relação comercial com o principado. De acordo com o jornal alemão Bild, o oligarca trabalhou para "empresas de telecomunicações, sucursais do Burger King, bancos, hotéis, empresas mineiras, e associação de ténis do Cazaquistão", entre outras.

Embora nunca tenha tido negócio próprio, estima-se que a fortuna de Ultemuratov seja superior a 2.500 milhões de euros. Há alguns anos decidiu investir no Mónaco, mais concretamente em Mareterra, uma área residencial onde foi iniciada a construção de um projeto com um custo superior a dois mil milhões de euros para ampliar o contorno natural da costa do principado.

Nos últimos meses surgiram informações sobre a criação de Mareterra e não são positivas. O jornal Bild refere que são "negócios sujos", pelo que ver o príncipe e a família a aproveitar as férias com Utemuratov chamou a atenção da população, tendo Alberto sido alvo de críticas.

Leia Também: Qual é a prioridade do filho do príncipe Alberto do Mónaco?