Enquanto que a rinoplastia é o tratamento cirúrgico de todas as alterações estéticas e funcionais do nariz, a rinomodelação é uma abordagem não cirúrgica que com recurso ao ácido hilaurónico melhora pequenos aspetos pouco estéticos da pirâmide nasal.

Este procedimento apenas consegue tratar pequenos defeitos indesejados ou fazer retoques após uma rinoplastia.

A rinomodelação não consegue diminuir um nariz grande, nem baixar uma ponta nasal.

Tendência mundial a medicina estética

Este tratamento está no topo das tendências internacionais ao nível de medicina estética pelo facto de ser feito em consultório com anestesia local, ser de rápida execução e se conseguirem resultados imediatos de harmonização e modificação da forma do nariz.

Não existe tempo de recuperação: pode ser feito numa hora e logo depois ser retomada a atividade profissional sem sequelas. Massagem e aplicação de gelo são indicadas após o procedimento e são realizadas ainda na clínica.

Rinomodelação: melhorar o aspeto do nariz sem cirurgia créditos: Direitos Reservados

O protetor solar é obrigatório assim como a abstenção de fontes de calor nos primeiros dias após o procedimento.

Além de ser um tratamento rápido, os resultados visíveis permanecem durante aproximadamente um ano.

Embora seja um tratamento facial rápido, exige uma avaliação facial cuidada feita por um médico experimente e com formação anatómica avançada, bem como a realização de exames específicos no caso de existirem deformidades maiores, cirurgias nasais anteriores, história de alergias, ou pacientes com patologias associadas.

Os conselhos são da médica Fátima Baptista Fernandes, Cirurgiã Plástica na Clínica Baptista Fernandes.