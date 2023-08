Jazmin Grace Grimaldi e Alexandre Grimaldi são filhos do príncipe Alberto do Mónaco e frutos de duas relações que o soberano teve antes de se casar com a princesa Charlene.

Apesar de uns primeiros anos complicados - dado que o príncipe não assumiu imediatamente a paternidade em nenhum dos casos - hoje em dia tanto Jazmin como Alexandre mantêm uma boa relação com o pai e entre ambos.

Por esse motivo, a filha mais velha de Alberto usou as redes sociais para felicitar o irmão pelo seu 20.º aniversário, celebrado esta quinta-feira, dia 24 de agosto.

Na sua conta no Instagram, a artista, de 31 anos, felicitou o irmão partilhando um conjunto de fotografias nas quais se pode ver os dois na atualidade, mas também quando eram mais novos, revelando fotos nunca antes vistas, incluindo ao lado do príncipe Alberto.

"O meu príncipe faz hoje 20 anos. Amo-te muito. Feliz aniversário, irmão", escreveu Jazmin.

[Legenda]© Instagram/ Jazmin Grace

Leia Também: Princesa Charlene do Mónaco surpreende ao apagar conta no Instagram