Charlene do Mónaco pode estar prestes a regressar ao Principado, assim fazem crer as últimas declarações do príncipe Alberto sobre o estado de saúde da mulher.

"A princesa está muito bem e espero que regresse ao Principado muito em breve", disse ao Mónaco-Matin, segundo cita a revista Hola.

Charlene pode então encontrar-se na reta final da longa ausência do Mónaco. Depois de longos meses retida na África do Sul devido a uma grave infeção, regressou ao Principado em novembro mas logo foi transferida para uma clínica cuja localização permanece secreta.

Enquanto recuperava das várias cirurgias, recebeu as visitas do marido e dos filhos, o gémeos Jacques e Gabriella, e foram várias as vezes em que o palácio se manifestou publicamente quanto à fragilidade do seu estado de saúde.

O fim desta fase conturbada pode finalmente estar à vista.

