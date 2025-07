O príncipe Alberto e a princesa Charlene do Mónaco, assim como os filhos - os gémeos Jacques e Gabriella - visitaram o condado de Carladès, em França, local histórico ligado à família real monegasca. Curiosamente, vale a pena notar, Gabriella é condessa de Carladès.

Durante esta viagem, realça a revista espanhola Hola!, a menina inaugurou uma praça em seu nome, recebeu a chave de Vic-sur-Cère e plantou uma semente no jardim botânico de Carladès.

Para a ocasião, a Gabriella, de 10 anos, usou um vestido de Dolce & Gabbana que conjugou com umas sandálias de ráfia e pele da Dior. O visual mostra a transição da jovem princesa para um estilo mais maduro, algo que tem sido percebido nos últimos eventos oficiais em que tem marcado presença.

De maneira a combinar o visual com o da filha, Charlene do Mónaco também elegeu um vestido fluído de padrão floral, perfeito para as tardes mais quentes de verão. Em tons de marfim, o padrão apresentava-se em tons escuros na saia rodada. O vestido é da marca Zimmermann e está à venda por 895 euros.

Optando pelo conforto ao máximo, a mulher de Alberto do Mónaco optou ainda por umas sandálias pretas de salto baixo. A nível de acessórios este privilegiou a discrição ao escolher uns brincos de pérola.

Poderá ver os pormenores dos visuais da mãe e da filha nas imagens presentes na galeria.

Princesa Gabriella não assumirá funções do pai

Uma vez que o Mónaco é uma das monarquias na qual ainda vigora a lei sálica, através da qual os filhos homens têm prioridade na linha de sucessão ao trono, será o irmão gémeo de Gabriella, o príncipe Jacques, a assumir a 'liderança' do principado (apesar de ter nascido depois da irmã).

"No caso de duas meninas ou dois meninos, será a primeira e o primeiro que nasçam. No caso de ser um rapaz e uma rapariga, será o rapaz. Se forem gémeas e se, mais tarde, nascer um rapaz, caberá ao menino o título de príncipe herdeiro", revelou o príncipe Alberto, pai dos gémeos, num comunicado antes do nascimento dos filhos, fruto do casamento com a princesa Charlene.

A lei sálica vigora ainda na família real espanhola, por isso, caso o rei Felipe VI e a rainha Letizia tivessem um filho rapaz agora, este 'passaria à frente' da princesa Leonor, que é a herdeira do trono.

Conheça os pormenores desta lei, abolida na maioria das famílias reais, mas que ainda dá que falar: