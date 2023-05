Harrison Ford é como o 'vinho do Porto'. De facto, a idade parece que não passa pelo ator, de 80 anos. Ora, isto foi tema de conversa durante uma conferência de imprensa que o artista deu na 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

Ao lado do realizador James Mangold e do ator Mads Mikkelsen, enquanto promoviam o seu novo filme 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', Ford foi questionado sobre a sua boa aparência por uma repórter da Variety.

"Olhe, eu acho que ainda é muito sensual", disse a jornalista, deixando todos os presentes a rir-se.

"Ficamos espantados ao ver que tirou a t-shirt na segunda cena e que ainda está ótimo. Como é que se mantém em forma? E ainda consegue montar a cavalo?", questionou.

"Bem, eu fui abençoado com este corpo", disse Ford. "Obrigada por reparar", completou em tom de brincadeira.

Eis o momento:

