Harrison Ford revelou o motivo que levou a mulher, Calista Flockhart, a não o acompanhar à cerimónia dos SAG Awards que aconteceu no domingo, 23 de fevereiro.

"A minha mulher está em Nova Iorque a fazer uma peça", explicou o ator, citado pela People, referindo-se a Calista que faz parte do elenco de 'Curse of the Starving Class'.

Na passadeira vermelha dos prémios, o ator falou ainda com a referida publicação sobre a série 'Shrinking', na qual é protagonista.

"Não sabia o que ia ser, mas acabou por ser muito especial para mim. Sinto-me tocado em relação ao contacto que tenho com os fãs da série", disse o ator momentos antes da gala à qual foi acompanhado pelos colegas da produção.

