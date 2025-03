Harrison Ford e Calista Flockhart surpreenderam tudo e todos ao serem vistos numa estação de metro em Nova Iorque, esta segunda-feira, dia 31 de março.

O casal foi fotografado no referido local a darem um beijo apaixonado, à espera do metro, e depois durante a viagem. As imagens não tardaram a ser divulgadas pela People (e a serem partilhadas nas redes sociais).

A revista relata ainda que o casal foi visto a passear pelo bairro Upper West Side, de Manhattan, antes de se deslocarem para a estação de metro.

Leia Também: Iniciativa SOS Oceano. A mensagem de urgência e palavras de Harrison Ford