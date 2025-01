Hugh Jackman e Deborra-lee estiveram casados durante 27 anos. Em 2023, surpreenderam os fãs ao anunciar o fim da união que, de acordo com a imprensa internacional, esteve relacionado com um caso que o ator teve com a sua atual namorada, Sutton Foster.

Na noite de 6 de janeiro, o novo casal já tinha sido fotografado a passear de mãos dadas à saída de um restaurante em Los Angeles.

Entretanto, o Daily Mail divulgou novas imagens, nas quais se pode ver os dois atores aos beijos numa garagem, à saía de um restaurante de San Fernando Valley, também em Los Angeles.

Ora veja o momento de cumplicidade.

Siga o link

Recorde-se que Hugh Jackman e Sutton Foster contracenaram no musical 'The Music Man' entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023.

Leia Também: Depois de alegada traição, Hugh Jackman assume nova relação