Um ano depois dos primeiros rumores, eis que surge a confirmação. Hugh Jackman e Sutton Foster são mesmo um casal.

Os dois foram fotografados a passear de mãos dadas à saída de um restaurante em Los Angeles, na noite da passada segunda-feira.

Segundo a imprensa, o ator acabou o casamento de 27 anos com Deborra-Lee Furness para começar uma relação com Sutton. De acordo ainda com algumas publicações, Hugh e a namorada chegaram mesmo a envolver-se enquanto o ator era ainda casado.

O recente casal trabalhou junto no musical 'The Music Man' e terá sido aí que tudo começou.

