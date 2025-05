Hugh Jackman foi apanhado de surpresa com as declarações de Deborra-Lee Furness sobre as alegadas "traições" do ator numa entrevista.

Uma fonte anónima revelou ao Daily Mail que o ator, de 56 anos, ficou "extremamente desapontado" com o que a ex-mulher disse.

Também segundo esta fonte havia um "acordo amigável entre os dois de que ela não iria falar mal dele à imprensa".

Contudo, o artista tem noção de que "não pode fazer nada".

Recorde-se que em janeiro deste ano, Hugh Jackman 'assumiu' o seu romance com Sutton Foster, depois do casal ser fotografado de mãos dadas.

Este divorciou-se de Deborra em 2023, após 27 anos de casamento.

