Deborra-Lee Furness quebrou o silêncio sobre a separação de Hugh Jackman, com quem esteve casada durante 27 anos e tem dois filhos em comum - Maximilian e Ava Eliot, de 24 e 19 anos.

Apesar de na altura em que anunciaram a separação os dois terem garantido que "carinho, amor e respeito" não faltaram, numa entrevista ao Daily Mail Furness apresentou uma versão diferente.

"O meu coração e a minha compaixão está com todos aqueles que passaram pela viagem traumática da separação", declarou a filantropa australiana.

Note-se que, meses depois de anunciar o divórcio, Hugh tornou oficial a sua relação com Sutton Foster.

Quando isto aconteceu, a entrevistada conseguiu "provar [para si mesma] que a sua intuição estava certa", sentindo-se "mais tranquila depois de confirmar que as suas suspeitas eram justificáveis" e não apenas "frutos da sua imaginação".

Para conseguir ultrapassar o fim do casamento de quase 30 anos, Deborah diz ter-se refugiado na fé.

"Mesmo quando enfrentamos adversidades aparentes, elas levam-nos ao nosso bem maior, ao nosso verdadeiro propósito. Pode doer, mas, a longo prazo, retornar a si mesmo e viver dentro da própria integridade, valores e limites é libertador", defendeu.

Da mesma forma aprendeu que "nada é pessoal". "Todos nós estamos na nossa viagem individual e acredito que as relações nas nossas vidas não são aleatórias. Sentimo-nos atraídos pelas pessoas, convidamo-las a entrar, a aprender as nossas lições a reconhecer e curar as partes feridas em nós mesmos. Continuo grata", completou.

Furness e Jackman anunciaram o fim do seu casamento em setembro de 2023.