Aconteceu quando chegaram à sala onde iam assistir à antestreia do filme 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'.

Harrison Ford e Calista Flockhart estiveram 'sempre' de mãos dadas na altura em que passaram pela passadeira vermelha de Cannes, mas quando chegou a hora de assistirem à antestreia do filme 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', a organização 'obrigou-os' a ficarem separados. Na noite de quinta-feira, quando entraram na sala onde iam assistir ao filme de Harrison Ford, o casal apercebeu-se que não iria ficar lado a lado, pois os seus nomes estavam separados. Ambos estavam a deslocar-se para a mesma fila de cadeiras quando se perceberam que o nome de Calista Flockhart estava na fila atrás do ator. "Estás bem atrás de mim. Olha", ouve-se o ator dizer à mulher, que fica bastante surpreendida. "Eu sei", responde Calista. "Bem, é assim que as coisas são", acrescentou depois Harrison. Leia Também: Harrison Ford e Calista Flockhart 'sempre' de mãos dadas em Cannes Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram