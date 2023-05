Harrison Ford e a mulher, Calista Flockhart, marcaram presença no Festival de Cannes esta quinta-feira, dia 18 de maio.

O casal não faltou à antestreia mundial do novo filme do ator, 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' ('Indiana Jones e o Chamado do Destino').

Juntos há largos anos, ambos deslumbraram na passadeira vermelha do evento e grande parte do tempo de mãos dadas. Veja algumas imagens na galeria.

