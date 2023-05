Johnny Depp foi o centro das atenções no Festival de Cinema de Cannes, mas não apenas pelo seu desempenho no filme 'Jeanne du Barry'. O ator tornou-se o tema do momento por motivos bem menos positivos.

As imagens captadas no evento prenderam a atenção dos fãs por revelarem um pormenor que causou perplexidade, críticas e comentários bastante negativos. Em causa estão fotografias que revelam os dentes aparentemente "podres" e amarelados de Johnny Depp.

O assunto deu que falar no Twitter e rapidamente as críticas dos fãs saltaram para a imprensa internacional. "Fãs sentem repulsa pelos dentes amarelos e 'podres' de Johnny Depp", escreve o Page Six.

Veja na galeria algumas das imagens que mais estão a dar que falar.

