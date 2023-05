O Festival de Cinema de Cannes já começou e tem registado momentos repletos de emoção. Um deles foi protagonizado por Johnny Depp.

A abertura do evento aconteceu com um filme do ator, 'Jeanne Du Barry', no qual este dá vida ao rei Luís XIV.

Após a transmissão da trama, o filme recebeu uma ovação que durou sete minutos por parte do público, homenagem que deixou Depp, de 59 anos, visivelmente emocionado, conforme destaca a Variety.

Vale notar que o filme chega após o polémico processo em tribunal do ator de Hollywood contra a ex-mulher, Amber Heard, a quem acusou de difamação.

Veja o momento:

