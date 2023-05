Johnny Depp está entre os artistas que passaram pela passadeira vermelha do Festival de Cannes logo na abertura do evento.

A 96.ª edição do anual festival de cinema arrancou esta terça-feira, dia 16 de maio, e o ator esteve presente com os colegas do filme 'Jeanne du Barry', da atriz e realizadora francesa Maïwenn.

Veja algumas imagens na galeria.

