Já arrancou a 76.ª edição do anual Festival de Cinema de Cannes, no Palais des Festivals, esta terça-feira, dia 16 de maio, e entre as celebridades estavam Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones.

O casal surpreendeu ao levar a filha mais nova para o evento, a jovem Carys, de 20 anos.

Para a ocasião, o ator, de 78 anos, escolheu um clássico fato com um laço em vez de uma gravata. Por sua vez, Catherine Zeta-Jones, de 53 anos, escolheu um vestido vermelho e decotado. Já a filha de ambos optou por um vestido branco e com transparências. Veja algumas imagens na galeria.

De recordar que além de Carys, o casal tem ainda em comum o filho Dylan, de 22 anos.