Carla Andrino, que dá vida a Elsa na novela 'A Promessa', da SIC, esteve no 'Estamos em Casa' à conversa com Andreia Rodrigues, no sábado, dia 21 de junho, e acabou por falar do cancro da mama.

Ao lembrar o momento em que foi diagnosticada com cancro em 2016, a atriz recordou as palavras que ouvi na altura do seu médico, que disse que "não ia morrer disto e que ia ficar uma história para contar aos seus netos".

"[Essas palavras] tiveram o peso que eu quis dar. [...] Mas quis-me agarrar a isso, essa frase bateu na minha verdade, na mulher resiliente, do presente, que gosta de estar aqui nesta viagem. Agarrei-me àquilo como se fosse a minha verdade. E, de facto, passou a ser a minha verdade. Não estava à espera de morrer daquilo. Daquilo com o devido respeito. Gosto muito de respeitar o que passei, sobretudo o cancro da mama. Esta coisa de tratar o cancro por tu... Eu tenho demasiado respeito por ele, porque ele pode invadir. Ele tem uma palavra a dizer e eu também tinha uma palavra a dizer...", partilhou.

A esperança, diz, esteve sempre presente. Muito emocionada depois de ver uma fotografia sua sem cabelo, a atriz desabafou: "Foi o momento da minha vida em que me senti mais forte, mais poderosa. Até serve de mensagem a quem estiver a ouvir. Este não é um choro de tristeza, é um choro de resiliência, de gratidão, porque tinha que fazer a minha parte. Quer dizer, não tinha nada, podia ter baixado os braço, mas não sou de baixar os braços."

"É legítimo se não quisesse estar aqui, e eu querendo estar aqui, ia fazer a minha parte. Os médicos disseram para eu fazer os meus 50% e que eles iriam fazer os outros 50%", acrescentou.

Um episódio marcante na sua vida que, diz, a deixou "mais grata pelo presente, pela família". Além disso, comentou que é uma mulher de fé. "E fé não tem a ver com religião. A fé tem a ver com o acreditar. Acredito e depois passa a ser a minha verdade."

Carla Andrino é formada em psicologia, e talvez esse lado possa ter 'interferido' no momento em que recebeu o diagnóstico. "Nós não somos psicólogos de nós próprios, tenho a minha psicóloga que adoro. [...] Mas neste processo de perda da saúde, há cinco fases e eu fui diretamente para a aceitação. É isto que eu tenho, é isto que vamos resolver. Não passei pela revolta. Não perdi energia com isso", comentou.

"Emocionalmente, estava fortíssima, a minha saúde mental estava [bem]. [...] Provavelmente, as estratégias que tenho como psicóloga poderão ter ajudado", acrescentou.

Ainda em conversa com Andreia Rodrigues, Carla Andrino falou também dos netos com grande alegria. "Que coisa maravilhosa. Tenho quatro rapazes. Aprendo [muito com eles]. Devo-lhes tanto. Sou muito melhor pessoa desde que sou avó. [...] O ser avó também é ser mais velha - não é ser velha que eu não me considero velha, mas estou mais velha, mais sábia, mais tolerante", destacou.

