Agnaldo Rayol está internado há 10 dias no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no Brasil, para curar uma pneumonia. A informação foi divulgada pelo representante do ator e cantor.

Agnaldo, atualmente com 85 anos, encontra-se agora estável e a alta hospitalar está prevista para esta quinta-feira, dia 21 de setembro.

O artista é o autor de temas populares como 'A Praia', 'Acorrentados', 'A Tua Voz, e 'O Princípio e o Fim'. Foi ainda apresentador de vários formatos televisivos e integrou os elencos de várias novelas.

