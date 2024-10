Além de Diogo Martins, também o ator Lourenço Ortigão integrou o elenco da minissérie 'Marco Paulo', que conta a vida daquele que foi um dos artistas portugueses mais reconhecidos.

No 'Júlia', Lourenço Ortigão - que dava vida a António (mais conhecido como Toni), um grande amigo e companheiro de Marco Paulo - lamentou a partida do cantor e recordou-o carinhosamente.

"O Marco Paulo era, sem dúvida, uma figura que todos admirávamos e vamos admirar sempre", começou por dizer.

"Há sempre uma esperança, mas sabíamos que o estado dele estava a complicar e hoje é um dia triste para todos nós", acrescentou.

Lembrando o primeiro contacto que teve com Marco Paulo no âmbito da série, o ator recordou: "Privamos bastante, tivemos em casa dele, e a primeira coisa que fizemos foi trocar contactos. E falávamos muito, de vez em quando, pelo whatsapp e ligávamos. Ele era uma pessoa muito acessível, muito próximo dos seus e, acima de tudo, admirava quem o admirava, quem o seguia, os seus fãs. A relação dele com os fãs era realmente uma das grandes prioridades da vida dele", lembrou ainda.

Recorde-se que Marco Paulo morreu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos, vítima de cancro.