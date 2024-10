Diogo Martins esteve no programa 'Júlia', da SIC, para falar sobre a minissérie 'Marco Paulo', que conta a vida daquele que foi um dos artistas portugueses mais reconhecidos.

Diogo Martins, recorde-se, deu vida ao artista numa versão mais jovem.

"O momento mais estranho que tive foi numa das gravações de um videoclipe que fizemos em que o Marco, nesse dia, apareceu de surpresa. Não sabíamos que ele ia lá estar. Reproduzi o vídeo muitas vezes em minha casa para depois o gravar, e tínhamos pouco tempo de gravação. Gravei mediante aquilo que tinha imaginado do que vi no videoclipe original. E o Marco, como era o seu estilo, não se inibiu de me dizer que não era assim que dançava. Essa particularidade dele, de não ter medo de dizer as coisas", contou o ator em conversa com Júlia Pinheiro, destacando a frontalidade do artista.

De recordar que Marco Paulo morreu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos.