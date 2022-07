Olivia O'Brien diz que, afinal, nunca namorou com Pete Davidson depois de ter afirmado que o humorista tinha terminado a relação por mensagens em 2020.

"Os meios de comunicação estão a tirar as coisas que eu disse numa entrevista (depois de me terem feito uma pergunta muito específica) fora do contexto", escreveu nas stories da sua página de Instagram, na sexta-feira.

"Nunca afirmei que namorei com alguém", acrescentou, pedindo às pessoas para "ouvirem a entrevista", como relata o Page Six.

