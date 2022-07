Olivia O'Brien disse que namorou durante pouco tempo com Pete Davidson em 2020. No entanto, tais declarações foram desmentidas desde logo.

"Isso não é verdade", afirmou o representante do comediante ao Page Six na quinta-feira. "Eles eram amigos e saíam algumas vezes", realçou.

O desmentido chega depois de a cantora ter dito no podcast 'BFFs', na quarta-feira, que tinha vivido um romance com Pete antes de começar a namorar com Phoebe Dynevor. A artista acrescentou que estiveram juntos em outubro de 2020 e que achava que "ninguém sabia disso".

Mas não ficou por aqui e também alegou que Pete terminou o namoro por mensagem. "Ele mandou-me uma mensagem e disse: 'Estou a sair com outra pessoa'", recordou. Ainda assim, afirmou que não estão de relações cortadas. "Ele é muito engraçado, muito doce", disse.

De recordar que Pete Davidson está a namorar com Kim Kardashian desde outubro de 2021.

