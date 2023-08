Adele não teve problemas em parar um espetáculo que estava a dar em Las Vegas no passado fim de semana (onde está a fazer uma residência) para dar um raspanete a um dos segurança do evento, que aconteceu no Caesars Palace.

Num vídeo partilhado por um admirador, de nome Juan P. Lastra, no TikTok, este mostra-se a assistir ao espetáculo visivelmente emocionado, não conseguindo por isso ficar sentado.

Entretanto, o jovem é abordado por uma mulher que lhe pede para ficar sentado. Este assim o fez até a artista lhe dizer: "Agora podes levantar-te, querido".

Entretanto, o fã é abordado novamente por um segurança. "Eu vou manter-me calmo", afirma o jovem no vídeo.

"O que é que se passa aí com esse jovem fã que tem sido tão chateado desde que eu comecei? Por estar de pé?", questiona Adele. "Porque é que o estão a chatear? Podem deixá-lo em paz, por favor?", questiona. "Eles já não te vão chatear mais, querido. Desfruta do espetáculo. Deixem-no em paz", disse ainda.

"Desculpem, pessoal. Ele tem sido incomodado o espetáculo todo por seguranças e outras pessoas que estão sentadas atrás dele. Ele está aqui para se divertir. Todos estamos aqui para isso", completou.

Veja o vídeo do momento na galeria.

