Adele tem sido a protagonista de uma residência de dois anos no Colosseum do Caesars Palace, em Las Vegas (EUA), mas tudo estará a chegar ao fim no que toca a concertos da cantora.

"Este é realmente o princípio do fim. Não vai haver mais concertos. O último [que será o 100º concerto] é no fim de semana antes do Dia de Ação de Graças, não é? E esse será o último. Não tenho planos para voltar aos palcos, indefinidamente", disse a cantora durante a atuação de dia 3 de novembro, citada pelo The Sun.

"Dizem que se queres algo e estás à procura, tens de pagar ao universo e depois ele paga-te de volta. Sinto que foi isso que aconteceu com esta residência comigo. A minha vida é milhares de vezes melhor. A minha vida, não a minha carreira, não a minha música. A minha vida mesmo. Acho que este espetáculo foi o meu melhor amigo durante tudo isso. E estou genuinamente triste [por chegar ao fim]."