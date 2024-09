Adele é conhecida além da sua carreira musical, pelo seu excelente sentido de humor. E a sua última publicação na plataforma X relembra isso mesmo. A artista partilhou capas de tabloides inventados por si para os concertos de Munique, na Alemanha.

"Depois de anos a aturar os tabloides, decidi juntar-me à diversão e criei o meu próprio para os espetáculos de Munique. Escrever e criar todos os domingos foi o ponto alto das minhas semanas… Acho que passei ao lado da minha verdadeira vocação", lê-se na legenda que acompanha três 'capas'.

"Dias antes da noite de abertura, Adele foi vista a vaguear pelo recinto da Adele World de bicicleta, ao preparar-se para começar o conjunto de concertos em Munique", lê-se numa 'notícia' com uma fotografia da cantora a andar de bicicleta.

"Uma fonte disse 'Ela estava a rir-se às gargalhadas enquanto toda a gente estava a trabalhar no duro'", escreveu a artista no seu 'tabloide'.

"Apesar de uma chuva torrencial minutos antes do espetáculo, Adele apareceu a cantar o seu mega hit 'Hello' e entregou uma performance arrebatadora para os seus adorados fãs. Chegou até a limpar o chão do palco com a cauda do seu vestido Dior", lê-se noutra 'capa'.

Recorde-se que nos últimos dois anos, a artista teve uma residência no Colosseum do Caesars Palace, em Las Vegas (EUA), aos fins-de-semana.

Adele terminou também este fim-de-semana um conjunto de dez datas na Alemanha, vendendo mais de 730.000 bilhetes, mais do que qualquer artista numa residência fora de Las Vegas.

Leia Também: Adele vai-se afastar da música por "muito tempo"