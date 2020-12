Fátima Lopes prepara-se para em janeiro do próximo ano deixar as tardes da TVI e abraçar um novo projeto. A apresentadora fará um regresso ao início da sua carreira e passará a apresentar um programa semelhante ao 'Perdoa-me' - formato que apresentou no passado.

Trata-se de um novo programa inspirado no formato italiano 'C´e posta per te', que promete trazer histórias repletas de emoção e sentimento.

Esta quarta-feira, dia 2, Fátima Lopes partilhou o teaser de apresentação do projeto e revelou que estão abertas as inscrições para o mesmo.

"O meu novo projecto já está em andamento. Mandem a vossa história e cá estarei para vos receber", anuncia, divulgado o email para onde devem ser enviadas as inscrições: mensagem@tvi.pt

Eis abaixo o vídeo completo:

