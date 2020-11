É sexta-feira à noite e antes que as medidas de recolhimento obrigatório comecem a vigorar, Fátima Lopes e Cláudio Ramos decidiram juntar-se para desfrutar de um animado jantar.

Amantes de comida japonesa, a dupla de apresentadores deliciou-se com o sushi do restaurante Avenida SushiCafé, em Lisboa, e registou o momento para as redes sociais.

"O futuro veio jantar fora", disseram.

A legenda, recorde-se, faz referência ao futuro de Fátima e Cláudio na TVI. O apresentador vai passar a conduzir as manhãs, na companhia de Maria Botelho Moniz. Já Fátima despede-se das tardes e abraça um formato de fim de semana.

Leia Também: As imagens da grande noite onde foi revelado 'O Futuro' dos rostos da TVI