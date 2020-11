Cristina Ferreira conduziu na noite de quinta-feira, dia 19, uma emissão especial, a que foi dado o nome de 'O Futuro', onde foi revelada a programação da TVI para 2021.

Fátima Lopes ficou a saber que vai deixar as tardes para abraçar um novo desafio aos sábados à noite. Um programa onde a fazer lembrar o 'Perdoa-me', que marcou o início da sua carreira.

Manuel Luís Goucha deixas as manhãs e passa a apresentar o programa da tarde, já em janeiro de 2021.

Mas quem fica com as manhãs? Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos foram os escolhidos.

Susana Pinto vai estrear-se em 'Portugalando', outra nova aposta do canal.

'Querido, Mudei a Casa' vai continuar ao comando de João Montez, o 'VivaVida' com Ruben Rua e Helena Coelho e 'Mental Samurai' com Pedro Teixeira.

Marco Horácio e Pedro Fernandes vão estar juntos num novo programa, mas não foram revelados mais pormenores sobre o formato durante o direto.

Maria Cerqueira Gomes vai fazer parte do leque de apresentadores do programa 'Conta-me', que conta já com Manuel Luís Goucha e Fátima Lopes, e terá ainda novas surpresas no decorrer de 2021.

Sara Sousa Pinto vai estar um novo programa 7h às 10h, que promete combinar a informação e o entretenimento e que terá um apresentador mistério - que será revelado em breve.

E Cristina Ferreira? A apresentadora vai apresentar um concurso de talentos inovador: 'All Together Now'. Mas para a diretora de Ficção e Entretenimento as novidades não ficam por aqui, 'Cristina Com Vida' será o seu próximo programa. Um projeto que, segundo a própria, vai "sair da gaveta".

As novidades chegam também à ficção: 'Amar Demais' e 'Bem Me Quer' continuam a ser emitidas no próximo ano, e há mais novelas a caminho. Diogo Morgado, Marina Mota, Inês Castel-Branco, Pedro Sousa, Paulo Pires e Patrícia Tavares fazem parte do elenco de uma nova produção. Um projeto cujo nome não foi ainda revelado.

Leia Também: Cristina anuncia Goucha nas tardes e revela futuro de Fátima Lopes