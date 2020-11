A primeira informação dada por Cristina Ferreira foi a confirmação de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz como protagonistas das manhãs da estação, substituindo Manuel Luís Goucha.

"Não estava à espera. É o concretizar de um sonho e ao lado de um amigo", disse Maria, muito emocionada, que foi quem mais "chorou" logo após saber da novidade, como revelou Cristina.

"É o sonho da minha vida. Sempre disse que queria fazer as manhãs, que queria fazer o que faz o Goucha", acrescentou Cláudio.

Cláudio estará com Maria de manhã e com Teresa Guilherme à noite, no 'Big Brother- Duplo Impacto'.

Já o programa 'Conta-me' vai ter um rosto novo: Maria Cerqueira Gomes. "É um extensão do que eu já fazia no 'Gente com Norte', e era uma coisa que eu já fazia no Porto Canal e que gosto. E ter tempo para falar em televisão é um grande privilégio. Sou uma menina com sorte", salientou a apresentadora.

Ainda sobre a apresentadora do norte, Cristina anunciou que esta vai ter ainda muitas surpresas no canal, mas não revelou mais detalhes sobre esses projetos que estão para vir.

Sara Sousa Pinto vai estar às 7h, todas as manhãs, com outros rostos, um programa que promete informação e também com entretenimento, e vai ter um apresentador mistério que não foi revelado hoje,

O futuro de Fátima Lopes também foi revelado. Um programa que vai estar no ar aos fins-de-semana e "que vai provar que nunca é tarde demais para dizer o que vai no coração". A apresentadora mostrou-se muito entusiasmada com este novo projeto. Apesar de gostar de fazer daytime, é um registo que já faz há quase 30 anos e, por isso, "sentia necessidade de experimentar qualquer coisa diferente". "Este é um grande desafio, que o recebi de braços abertos. Estou mesmo feliz por fazer este programa", afirmou.

Susana Pinto vai também estrear-se em 'Portugalando', outra nova aposta do canal. Brevemente, Susana "e a sua equipa vão percorrer Portugal, numa carrinha pão de forma". "Pretendemos promover as regiões de Portugal na sua diversidade e naquilo que a torna única. Mostrar o que cada concelho tem para oferecer a quem o visita: cultura, gastronomia, património, serviços e turismo", acrescentou o canal em comunicado.

'Querido, Mudei a Casa' vai continuar ao comando de João Montez em 2021, como foi ainda destacado durante esta emissão especial que se destinou a revelar o futuro da TVI.

Sobre o 'VivaVida', com Ruben Rua e Helena Coelho, este programa também vai continuar no próximo ano.

Pedro Teixeira continua ao comando de 'Mental Samurai' e vai ser emitido em breve um episódio especial deste formato, com Cláudia Ramos, Fátima Lopes, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira como convidados.

'Amar Demais' e 'Bem Me Quer' também continuam a ser emitidas no próximo ano, mas com novas novelas a caminho. Marina Mota, Inês Castel-Branco, Pedro Sousa, Paulo Pires e Patrícia Tavares foram os atores que estiveram ao lado de Cristina Ferreira e que integram o elenco da nova novela da estação. Um novo projeto que conta também com Diogo Morgado. O nome ainda não foi revelado, mas sabe-se que vai ser gravada no Gerês e em Braga.

Marco Horácio e Pedro Fernandes vão estar juntos num novo programa, mas não foram revelados mais pormenores sobre o formato.

Mas afinal, o que vai fazer Manuel Luís Goucha? A questão foi entretanto respondida, com Cristina Ferreira a anunciar que o apresentador "vai mudar toda a sua vida". "Ao fim de 29 anos a acordar às 6h da manhã, vais poder passar a manhã em casa [a preparar o programa para] as tardes. O Goucha chega às tardes da TVI", revelou.

"Acho maravilhoso mudar de vida, de registo, num novo ano", afirmou o apresentador. "Não vou deixar de ser o Goucha", salientou, referindo que ainda não sabe como é que vai ser o novo programa. "O que mais me entusiasma é começar um projeto do zero, está tudo por provar, está tudo por ganhar", realçou, frisando que "não tem medo nenhum de fazer televisão".

'All Together Now' também vai ser uma outra aposta da estação, com Cristina Ferreira como apresentadora. Um talent show que vai ser emitido aos fins-de-semana e onde cada concorrente vai subir ao palco e cantar perante 100 jurados.

A "grande surpresa" ficou para o fim, com Nuno Santos a anunciar que vai haver uma grande novidade para o próximo ano. Sem revelar mais detalhes, apenas colocaram no ar um vídeo promocional onde se pode ler 'Cristina Com Vida' num 'livro'.

Leia Também: Cristina Ferreira dá as boas-vindas ao Natal com look cheio de "classe"