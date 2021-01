Esta quinta-feira, dia 7, Manuel Luís Goucha iniciou a ronda de entrevistas que irá fazer a todos os candidatos presidenciais, começando com André Ventura. Falando precisamente sobre este espaço do apresentador no programa das tardes da TVI, Cristina Ferreira acabou por fazer uma publicação na sua conta de Instagram.

"O Goucha inicia hoje uma série de entrevistas aos candidatos à presidência da república. O entretenimento tem também essa função. E aqui entra a vida e a política. Hoje com André Ventura", afirmou.

Amanhã a conversa será com Tino de Rans.

