Meghan Markle tinha apenas um pedido para Idris Elba, que trabalhou como DJ no copo d’água do casamento da ex-atriz com o príncipe Harry, em 2018: que fosse passada a música de Dr Dre - ’Still Dre’.

A revelação foi feita por Elba durante o programa da BBC Radio, 1Xtra’s Rap Show.

Note-se que em declarações anteriores a Jimmy Falllon, acerca do casamento real, Idris notou que Harry e Meghan “eram bons amigos e que queriam certificar-se de que toda a gente se estava a divertir”, daí ter sentido uma grande “pressão” ao ocupar o lugar de DJ.

