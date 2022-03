O novo projeto de Meghan Markle estará disponível a partir do verão. 'Archetypes' é o nome do podcast que a mulher do príncipe Harry lançará no Spotify feito no âmbito de uma colaboração com a Archewell Audio, associação solidária criada pelos duques de Sussex.

O podcast propõem-se a "investigar os estereótipos que impedem a evolução das mulheres".

Nos vários episódios, Meghan conversará com historiadores e especialistas - para perceber a origem desses estereótipos -, e com mulheres cujas histórias de vida foram afetadas pelos mesmos.

"É sobre como falamos acerca das mulheres: as palavras que elevam as nossas raparigas e de como os média representam as mulheres", disse Markle numa promoção divulgada hoje, 24 de março. "Mas de onde vêm esses estereótipos? E como continuam a aparecer e a definir as nossas vidas?", questiona.

Entre os convidados estão nomes como Stacey Abrams, José Andrés, James Corden, Elton John, Naomi Osaka e Tyler Perry.

